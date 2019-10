Emekli Astsubaylar Derneğinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Hamza Dürgen, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Her zaman olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetlerini destekliyoruz. Dualarımız ve bütün kalbimiz kahraman askerlerimizle beraberdir. Mehmetçiğin ayağına taş değmesin." ifadesini kullandı.

Dürgen, yazılı açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) vatanın bütünlüğüne, devletin bekasına, vatandaşların huzur-güvenliğine yönelik tehdit-tehlike oluşturan tüm terör örgütlerine karşı her zaman mücadele ettiği gibi Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu önlemek amacıyla asil milletin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle ve "Ölürsem şehit kalırsam gazi" anlayışıyla Barış Pınarı Harekatı'na başladığını anımsattı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya paylaşımlarını ve hava sahasını kapatma tehditlerini kabul etmediklerini vurgulayan Dürgen, bu tutumları binlerce kilometre ötelerden gelerek bölgeyi dizayn etmeye çalışan bir "hadsizliğin yansıması" olarak gördüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"ABD'li yetkililerin, 'Türklerle Kürtler yüzyıllardır savaşan kadim düşmanlardır' ifadesi art niyetli olduğunu düşündüğümüz bir cehalet ürünüdür. Türk'ün, Türkmen'in, Kürt'ün ve diğer bütün unsurlarımızın bin yıllık kardeşliği ve köklü değerlerimiz, bu asılsız iddiaları havada bırakmaktadır.

TEMAD Genel Başkanlığı olarak her zaman olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetlerini destekliyoruz. Dualarımız ve bütün kalbimiz kahraman askerlerimizle beraberdir. Mehmetçiğin ayağına taş değmesin. Allah yardımcımız olsun."

Kaynak: AA