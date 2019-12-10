Haberler » 3. Sayfa » Emekli banka müdürü ölü bulundu - Haberler

Emekli banka müdürü ölü bulundu

Samsun'da emekli bir banka müdürü yol kenarında ölü olarak bulundu.

10.12.2019 21:54 | Son Güncelleme: 10.12.2019 21:59Emekli banka müdürü ölü bulundu
Samsun'da emekli bir banka müdürü yol kenarında ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Çakırlar Korosu girişi otobüs durağı önünde bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin yerde hareketsiz olarak yattığını gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine verdi. Olay yerine giden polis ve 112 Acil Servis ekipleri söz konusu şahsın ölmüş olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmada ölen şahsın Ordu Çaybaşı Halk Bankası Müdürü olarak görev yaparken emekli olan Necati Cantürk (71) olduğu tespit edildi. Ağzından ve burnundan kan geldiği öğrenilen Necati Cantürk'ün ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cantürk'ün kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. - SAMSUN

3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

22:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert "Nobel" tepkisi: - Haberler
22:20 Erdoğan: "Bize demokrasi ve hukuk dersi verenler, on binlerce insanın kanını döken diktatörleri ve... - Haberler
22:19 Dini nikahlı eşini tüfekle kurşun yağmuruna tuttu - Haberler
22:18 Erdoğan: "On binlerce Müslümanın kanını döken bir caniyi savunan, öven bir şahsın böyle bir ödüle... - Haberler
22:16 Park halindeki iki araca otomobil çarptı - Haberler
21:38 TBMM Genel Kurulu'nda "Sarhoş" ve "Deli" tartışması - Haberler
21:00 MSB'den soykırım destekçisi Handke'ye Nobel ödülü verilmesine tepki geldi - Haberler
20:48 Son dakika: AK Parti'den Nobel eleştirisi: Batı'da yükselen ırkçı akımın kültür-sanata yansıması - Haberler
20:28 Kaşıkçı cinayetinde kritik gelişme! ABD, Suudilerin eski İstanbul Başkonsolosu'nu yaptırım listesine aldı - Haberler
18:22 Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Bakoyannis: Türkiye ile savaşa girersek yalnız kalırız - Haberler
10.12.2019 22:42:43