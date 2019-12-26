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Emekli bankacı evinde ölü bulundu

DENİZLİ'de, emekli bankacı Nuray Ünalmış (64), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

26.12.2019 14:33 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:33 Emekli bankacı evinde ölü bulundu

DENİZLİ'de, emekli bankacı Nuray Ünalmış (64), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede, Ünalmış'ın düşüp, başını yere çarparak öldüğü belirlendi.

Yalnız yaşayan, emekli bankacı Nuray Ünalmış'tan 3 gündür alamayan yakınları, Pelitlibağ Mahallesi, 2124 Sokak'taki evine gitti. Zile basmalarına rağmen Ünalmış kapıyı açmayınca yakınları durumu polise bildirdi. Saat 11.30 sıralarında, çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Nuray Ünalmış'ın salonda cesedi ile karşılaştı. Yapılan ilk incelemede, yalnız yaşayan Ünalmış'ın düşme sonucu başını yere çarpıp, öldüğü belirlendi.Nuray Ünalmış'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



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Kaynak: DHA

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