Emekli Başçavuşun Son İsteği Yerine Getirildi

Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonrasında kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren emekli Jandarma
Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Aslan
'ın (76) cenazesi, vasiyeti üzerine askeri törenle defnedildi.
1963 yılında Ankara- Güvercinlik
Astsubay Hazırlama Okulu'ndan mezun olduktan sonra sırasıyla Kütahya
, Antalya
, Mardin
, Adana
, Amasya
ve Hakkari
İl Jandarma Komutanlıklarındaki görevlerini müteakip 1982 yılında emekli olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Aslan
, 6 Aralık
2018 günü kalp krizi geçirdi. Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aslan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aslan için, vasiyeti doğrultusunda Hocazade Camii'nde askeri tören düzenlendi. Öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze törenine, Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları, Aslan'ın ailesi, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Aslan'ın ay yıldızlı Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerler tarafından omuzlara alındı. Aslan'ın cenazesi, Hocazade Mezarlığı'nda defnedildi. - KAHRAMANMARAŞ
Jandarma,Kahramanmaraş,Elbistan
08 Aralık 2018 Cumartesi 20:46