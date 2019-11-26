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Emekli başkomiser babasının öldürdüğü Nihal, toprağa verildi

İSTANBUL Fatih'te, emekli başkomiser olan babası Kemal Akar tarafından öldürülen Nihal Akar (40), Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde toprağa verildi.

26.11.2019 15:21 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:21Emekli başkomiser babasının öldürdüğü Nihal, toprağa verildi
İSTANBUL Fatih'te, emekli başkomiser olan babası Kemal Akar tarafından öldürülen Nihal Akar (40), Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul Fatih'te yaşayan emekli başkomiser Kemal Akar, önceki gün yatağında uyuyan kızı Nihal Akar'ı tabanca ile başına ateş ederek öldürdü. Yaklaşık 3 hafta önce Bartın'dan İstanbul'a yanına geldiği babası tarafından öldürülen Nihal Akar'ın cenazesi dün gece saatlerinde Bartın'ın Kurucaşile ilçesi Kapusuyu köyünde yaşayan annesi Ayşe Akar'ın evine getirildi. Burada yapılan duaların ardından köy camine getirilen Nihal Akar'ın cenazesi öğlen kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi. Kardeşi Fatih Akar'ın yaşadığı acı nedeniyle güçlükle ayakta durduğu görüldü.Tutuklanan baba Kemal Akar'ın olayın olduğu gün, ilk olarak Kapusuyu köyündeki akrabalarını arayarak, "Benim sözümü kesmeden dinleyin, Nihal'i vurdum, öldü mü ölmedi mi bilmiyorum. Haberiniz olsun" dediği öğrenildi. Nihal Akar'ın ölmeden önce düğünlerde ve etkinliklerde şarkı söylerken görüntüleri ortaya çıktı.


- Kurucaşilebartın

Nihal Akar, Güncel

Kaynak: DHA

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