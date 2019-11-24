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Emekli başkomiser kızını uyurken silahıyla öldürdü

İstanbul Fatih'te emekli başkomiser kızını uyurken tabancayla başından vurarak öldürdü. Olayın ardından 155 polis imdatı arayan başkomiser, olay yerine gelen polise teslim oldu.

24.11.2019 14:50 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:14

Fatih'te bir emekli başkomiser, bipolar bozukluğu olduğu öğrenilen kızını kendi evinde silahla vurdu. Olayda ağır şekilde yaralanarak hastaneye kaldırılan 40 yaşındaki Nihal A. kurtarılamadı.

KIZINI VURDU, KENDİNİ İHBAR ETTİ

Olay, Fatih Dülgeroğlu Sokak'ta saat 10.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; emekli başkomiser Kemal A., beraber yaşadığı ve bipolar bozukluğu olan kızı Nihal A.'yı (40) bilinmeyen bir sebeple tabancasıyla vurdu. Kızını başından vuran baba Kemal A. polisi arayarak kendini ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olayda ağır şekilde yaralanan Nihal A. ambulansla Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Nihal A. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinde silahıyla polislere teslim olan baba Kemal A. gözaltına alınırken, olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu.

10 YAŞINDAN BERİ TEDAVİ GÖRÜYORDU

Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Nihal A.'nın 10 yaşından itibaren rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğü, yaklaşık 1 ay önce de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde yattığı öğrenildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Emekli başkomiser kızını uyurken silahıyla öldürdü

3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (1)
DOĞRUSU:NE BÜYÜK ACI NE BÜYÜK İMTİHAN LAA :((
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