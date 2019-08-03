Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek Bakan açıkladı!

Kurban Bayramı'na bir hafta kala emeklilerin merak ettiği ikramiye konusuna Bakan açıklık getirdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla 12 milyonu aşkın emekliye bayram ikramiyesi ödeneceğini belirtti.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli bayram ikramiyesi için Bakan Selçuk "Emeklilerimize bayram ikramiyelerini 8 ve 9 Ağustos'ta ödeyeceğiz. İkramiyeler SSK kapsamında olanlara 8 Ağustos, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olanlara ise 9 Ağustos'ta ödenecek. 12 milyon 142 bin kişiye ödenecek toplam ikramiye miktarı yaklaşık 10 milyar 800 milyon lira olacak." dedi.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı, Hicri takvime göre Zilhicce ayının onuncu gününde başlıyor. Bu ise Miladi takvime göre 11 Ağustos Pazar gününe denk geliyor. 4 gün sürecek Kurban Bayramı, 14 Ağustos Çarşamba günü sona eriyor. İşte 2019 Kurban Bayramı tarihleri...