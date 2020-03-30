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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 emekli bayram ikramiyesi

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatıralacak belli oldu! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada Nisan ayında emeklilerin bayram ikramiyerinin ödeneceğini belirtti. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Emekli bayram ikramiyeleri hangi gün ödenecek? İşte, detaylar...

30.03.2020 09:36 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:36
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 emekli bayram ikramiyesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 7 - 11 Nisan tarihleri arasında emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceğini duyurdu. Mayıs ayında verilmesi beklenen ikramiyelerin, koronavirüs salgını nedeniyle özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşlara daha fazla fayda sağlayabileceği açısından Nisan ayı başında yatırılacak. Emekli bayram ikramiyesi nasıl alınacak?

İKRAMİYELER NE ZAMAN ÖDENECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklamaya göre, emeklilee ödenmesi planlanan bayram ikramiyeleri, coronavirüs sebebiyle öne alınarak yaklaşık 12 milyon emeklinin ikramiyesi 7-11 Nisan arasında ödenecek.

* İkramiyeler, 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre; 17, 18, 19 olanlar için 7 Nisan,

* 20, 21, 22 olanlar için 8 Nisan,

* 23, 24 olanlar için 9 Nisan,

* 25, 26 olanlar için 10 Nisan'da,

* 4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NASIL ALINACAK?

Koronavirüs'ün en fazla yaşlıları etkilediğini hatırlatan Bakan Selçuk, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler kapsamında, kamu bankaları 76 yaş üstü yaşlılarımızın aylıklarını evinde ödüyor. Ayrıca emekli aylığını PTT'den alan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın da istekleri halinde, ikramiyeleri SGK ve PTT arasındaki protokol gereği evlerine teslim ediliyor." dedi.

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Etiketler: Gündem, Ekonomi, Güncel

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