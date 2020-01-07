Haberler » 3. Sayfa » Emekli binbaşı ölü bulundu - Haberler

Emekli binbaşı ölü bulundu

Aydını'n Didim ilçesinde, yalnız başına atıl bir araçta yaşayan 64 yaşındaki emekli binbaşı birikintisinde ölü bulundu.

07.01.2020 13:31 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:36 Emekli binbaşı ölü bulundu
Aydını'n ilçesinde, yalnız başına atıl bir araçta yaşayan 64 yaşındaki emekli binbaşı birikintisinde ölü bulundu.

Olay; Cumhuriyet Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi giriş yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yaklaşık 10 yıl önce ilçeye gelen ve eşinden boşanmış olduğu öğrenilen 64 yaşındaki emekli binbaşı Adnan Takava, sanayi sitesinde atıl bir araçta yaşamaya başladı.

Alkol kullandığı da ileri sürülen Takava, dün gece saatlerinde sanayi sitesinin girişindeki su birikintisine düşerek, bir daha kalkamadı. Sabah işyerlerini açmak üzere sanayiye gelen esnaflar tarafından bulunan yaşlı adamın durumuyla ilgili olarak sağlık ekiplerine ve polise bilgi verildi. Didim emniyetince yapılan incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - AYDIN

Didim, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:22   İYİ Parti'li Dervişoğlu: Haberdar olsak CHP'yi uyarırdık - Haberler
14:18   Özel eğitim meslek okulunda hedefe ulaşıldı - Haberler
14:17   Antalya'da 26 bin 640 kutu tıbbi ürüne el konuldu - Haberler
14:17   Ayşe Karaman'ın ölümü davasında "yakın arkadaş" tanık olarak dinlendi - Haberler
14:17   Erkek arkadaşını bıçakladı - Haberler
14:05   Polisten tek ayakkabıyla kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı - Haberler
13:58   Kasım Süleymani'nin cenazesi, izdiham nedeniyle toprağa verilemedi - Haberler
13:43   İstiklal caddesi'nde binadan kopan beton taksiye ok gibi saplandı - Haberler
13:42   Berfin'in yüzünü asitle yakan eski erkek arkadaşına 13,5 yıl hapis cezası verildi - Haberler
13:38   Esrarla yakalanan kadın, gülerek gittiği adliyede tutuklandı - Haberler
7.01.2020 14:32:50