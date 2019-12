Emekli Büyükelçi Özülker, tecrübelerini öğrencilere aktardı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Uluslararası İlişkiler Öğrenci Topluluğu tarafından Emekli Büyükelçi Uluç Özülker'in katılımıyla "Dışişleri Bakanlığından Uluslararası Örgütlere Bir Diplomatın Tecrübeleri" adlı konferans düzenlendi.



İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) konferans salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa, BEÜ Rektör yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Demirtaş ve Prof. Dr. Sabir Rüstemli, BEÜ idari ve akademik personeli ile çok sayıda öğrenci katıldı. Programa katılanları selamlayarak sözlerine başlayan Uluslararası İlişkiler Öğrenci Topluluğu Başkanı Şervan Akkoyun, bu tür programları düzenledikleri için mutlu olduklarını ifade etti. Emekli Büyükelçi Uluç Özülker'i ağırlamakta katkısı olanlara teşekkür eden Akkoyun, sponsorluk desteği veren Miran Müştakhan'a da ayrıca teşekkür etti.



Uluslararası İlişkiler Öğrenci Topluluğunun bugüne kadar yaptığı etkinliklerden bahseden İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Asem Nauşabayeva Hekimoğlu ise, tekliflerini kırmayarak konferans vermek üzere gelen Emekli Büyükelçi Uluç Özülker'e teşekkür etti.



BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş da, etkinliğin başarılı geçmesi temennisinde bulunarak, programa katılanları selamladı. Problemli bir coğrafyada yaşadığımızı ifade eden Prof. Dr. Demirtaş, "Geçmişte olup bitenler tarihimizde izler bıraktı. Bu izler günümüze etki ediyor ve geleceğimizi şekillendiriyor. Olup bitenlerden etkilenmememiz mümkün değil. Kendi içimizdeki problemlerin çözümü tek başına bizi huzura erdirmeye yetmeyecektir. Çünkü dışımızda gelişen birtakım olaylar var. Dünya artık çok küçük. Çok hızlı gelişmelerin yaşandığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Ortadoğu dediğimiz bu coğrafya, ülkemizin her türlü gelişimine, zenginliğine etki ettiği gibi olumsuz manada da etkilenmemize yol açmaktadır. Bugün bu coğrafyada olup bitenleri anlamamızı sağlayacak çok değerli bir konuğumuz var aramızda. Öncelikle kendisine teşekkür ediyorum. Etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen başta topluluğumuz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Böyle bir etkinlikte öğrencilerle buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Emekli Büyükelçi Uluç Özülker ise, kısaca kendisinden bahsetti. Dışişleri Bakanlığının tarifini yapan Özülker; Ortadoğu, Suriye, Doğu Akdeniz ve Avrupa Birliği hakkında bilgiler verdi. Nasıl hariciyeci olmaya karar verdiğini çocukluğundan örnekler vererek anlatan Özülker, "Sevgili öğrenciler, Dışişleri Bakanlığı hakkında sizlere bazı şeyler söylemek istiyorum. Anayasa ve devlet geleneklerimize göre, Cumhurbaşkanı devletin ve kamunun başıdır. Bayrak çekmek ve taşımak hakkına sahiptir. Bayrak devletin kullanabileceği bir semboldür. Onun adına bu sembolü taşıma yetkisi ve hakkı valilere ve büyükelçilere verilmiştir. Çünkü onlarda sonuç itibariyle devletin doğrudan doğruya temsilcileri ve Cumhurbaşkanının adına o görevi icra ve ifa eden zümredir" dedi.



"Her asır kendi kırılmasıyla gelmiştir" diyen Özülker, sözlerini şöyle sürdürdü:



"19. yüzyıl bir danışma çağıdır. 5 veya 6 tane imparatorluk dünyayı yönetmiştir. Bu çağ aynı zamanda bir sömürge çağıdır. 20. yüzyıl bir işbirliği çağıdır. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra her şey kırıldı. Avrupa'daki ulus devlet sayısı 47'ye çıktı. İmparatorluklar dağıldı. Birleşmiş Milletler kuruldu. Böylece kurumsallaşma çağına girdik ve bu da otomatik olarak işbirliğini beraberinde getirdi. 20. yüzyılda 'soğuk savaş' dediğimiz şey aslında bir denge politikasıdır. 21. yüzyılda Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle birlikte dünya yeni bir kırılmaya girdi. Bunun ilk tezahürü Amerikan küreselleşmesidir. Bu süreç dünyaya Amerikan hegemonyasını kabul ettirme sürecidir."



Program, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş'ın Uluç Özülker'e çeşitli hediyeler takdim etmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - BİTLİS

Kaynak: İHA