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EMEKLİ BÜYÜKELÇİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İsa ALAMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAEmekli büyükelçi Ercüment Orhan Yavuzalp, İstanbul'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

22.07.2019 16:05 EMEKLİ BÜYÜKELÇİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
İsa ALAMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA
Emekli büyükelçi Ercüment Orhan Yavuzalp, İstanbul'da düzenlenen törenle toprağa verildi.
95 yaşında hayatını kaybeden Emekli Büyükelçi Ercüment Orhan Yavuzalp için Erenköy'deki Galippaşa Camii'nde tören düzenlendi.
Oğlu Osman Yavuzalp camide taziyeleri kabul etti. Törene Yavuzalp'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Dua ve helallik alındıktan sonra büyükelçinin cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bahçeköy Mezarlığında toprağa verildi.
Osman Yavuzalp, "Babamı ebediyede uğurluyoruz.Dışişleri bakanlığı'na uzun süre hizmet etti. Özellikle Moskova'da Cenevre daimi temsilciliğinde, Beyrut'ta ve Kıbris'ta görevler yaptı. Özellikle Kıbrıs onun hayatında dönüm noktasıdır. Kıbrıs davası için elinden geleni yaptı" diye konuştu.
ERCÜMENT ORHAN YAVUZALP KİMDİR?
Ercüment Orhan Yavuzalp, 1924 yılında Ankara'da doğdu. Galatasaray Lisesi'nden sonra Siyasal Bilgiler Okulu'nu bitirdi. 1948 yılında devlet hizmetine başladı. 1949 yılında Dışişleri Bakanlığı'na girdi. Londra'da Muavin Konsolos (1952-55); Karaçi Büyükelçiliiği'nde Başkatip (1955-1958); Merkezde Şube Müdürü ve daha sonra Başbakanlık Özel Kalem Müdürü (1958-61); Viyana Büyükelçiliği Müsteşarı (1961-62); CENTO Genel Sekreter Yardımcılığı (1962-64); NATO, TC Delegasyonunda Müsteşar (1964-67); Lefkoşe Büyükelçiliği Daimi Maslahatgüzarı (1967-70); Beyrut Büyükelçisi (1970-72); NATO Genel Müdürü (1972-76); BM Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilci Büyükelçi (1976-79, 1985-89'da yeniden) ; Moskova Büyükelçisi (1979-82); Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı (1982-85) olarak görevler yaptı. Ayrıca çeşitli uluslararası üst düzey toplantılara heyet üyesi ya da başkan olarak katıldı.

Kaynak: DHA
İstanbul, DHA, Güncel

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