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Emekli çift, eski okullarının bahçesine 40 fidan dikti

TEKİRDAĞ'da yaşayan Firdevs ve Osman Tekin çifti, eski okulları Çukuryurt Ortaokulu'nun bahçesine emekli maaşlarıyla aldıkları 40 çınar fidanı dikti.

28.11.2019 10:59 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:59Emekli çift, eski okullarının bahçesine 40 fidan dikti
TEKİRDAĞ'da yaşayan Firdevs ve Osman Tekin çifti, eski okulları Çukuryurt Ortaokulu'nun bahçesine emekli maaşlarıyla aldıkları 40 çınar fidanı dikti.

Saray'da bir tekstil fabrikasından emekli olan 2 çocuk sahibi Firdevs ve Osman Tekin çifti, okudukları Çukuryurt Ortaokulu'nu ziyaret etti. Çift, okulun bahçesinin büyük bölümünde boşluk görünce alana fidan dikme kararı alıp, okul yönetimine bildirdi. İzin verilmesinin ardından Tekin çifti, emekli maaşlarıyla 40 çınar fidanı alarak, öğrencilerle birlikte okul bahçesine dikti. Böyle bir proje yaptıkları için büyük bir mutluluk yaşadıkları belirten Osman Tekin, "Burayı çınar ağaçları ile donatıp ileriki nesillere armağan etmek istedik" dedi.

Doğayı çok sevdiğini belirten Firdevs Tekin, "Böyle bir projede olmak çok mutluluk verici. Ben ve eşim özellikle şimdiki gençlerin doğaya özenmesi için bu projeyi gerçekleştirdik. Çukuryurt halkına hayırlı ve uğurlu olmasını istiyorum" diye konuştu. Okul yönetimi Tekin çiftine, eski okullarına emekli maaşları ile aldıkları çınar ağacı fidanlarını dikmelerinin örnek bir davranış olduğunu belirterek, teşekkür etti.


- Tekirdağ

Osman Tekin, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: DHA

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