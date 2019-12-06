Emekli çift, evde 30 çeşit reçel üretip satıyor

GAZİANTEP'te yaşayan fabrika işçisi Hüseyin Güner (65) emekli olduktan sonra evde eşi Gürsel Güner'e yardım etmek için başladığı reçel üretimini mesleğe dönüştürdü. Çift, hobi olarak yaptıkları 30 çeşit reçele talep artınca, siparişlere yetişemez hale geldi.

Kentte daha önce hiç denenmemiş reçelleri yaparak farklılık yaratmak isteyen Güner çifti, evlerinin balkonunda imalatını yaptıkları 30 çeşit reçeli market ve şarküterilere satıyor. Kentte kurulan pazarda ve sosyal medyada da satış yapan çift, piyasada bulunmayan reçelleri yaparak farklılık yaratıyor.

'PİYASADA OLMAYAN 5 ÇEŞİT REÇEL YAPARAK BAŞLADIK'

Kendisini 'Reçelin annesi' olarak ifade eden Gürsel Güner, kapari, kekik, kantaron, kuşburnu pekmezi, limon, patlıcan ve kabaktan farklı reçeller yaptıklarını siparişler artınca da sürekli tüketilen reçelleri de yapıp satmaya başladığını belirtti.

Kayısı, vişne gibi sürekli tüketilen reçellerin her yerde bulunduğunu kendisinin hiç denenmemiş ve yapılmamış ürünlerden reçel yaptığını anlatan Gürsel Güner, "Şu anda elimizde hazır olan 25 çeşit reçel var. Reçel yapımının meşakkatli bir yolculuğu var. Bazı reçellerin yapımı bir hafta sürüyor. Yaptığımız reçellerden piyasada olan ve olmayan var. Ben reçel yapımına başladığımda piyasada olmayan 5 çeşit reçel yaptım. Biz piyasada olmayanları yaptık. Müşterilerin doğal reçele dönüş yaptığını gördük. Şifa kaynağı olduğunu düşünerek Ihlamur ve ada çayı gibi ürünlerden de reçel yaptık. Müşterilerimiz gayet memnun" dedi.

'İŞİMİZİ HOBİ OLARAK GÖRÜYORUZ'

Hüseyin Güner ise emekli olduktan sonra bir süre dünyanın farklı coğrafyaları gezdiklerini ve gezmekten sıkılınca arayış içerisine girdiklerini söyledi. Güner, fıstık reçeli yaparak başladıkları reçel yolculuğunun kendilerini mutlu ettiğini ve yapılan ürünlerin tamamen doğal olduğunu kaydetti.

Yaptıkları işi hobi olarak gördüklerini söyleyen Hüseyin Güner, şöyle konuştu:

'2 yıldır eşimle birlikte evimizde reçel üretip satıyoruz. Emekli olduktan sonra bir süre gezdik. Gezmekten sıkılınca bir süre düşündük. Eşim yemek sektöründe bir şeyler yapmayı düşünüyordu ama kısmet reçeldeymiş. Reçellerimiz tamamen doğal ve ev yapımı. İşimizi hobi gibi yapıyoruz. Kar etmeden işin kalitesini ve doğallığını ön plana çıkarıyoruz."

Güner çifti, yeni arayış içerisinde olduklarını ve hiç denenmemiş reçelleri yapmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.