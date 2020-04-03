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Emekli çift maaşlarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan yaşlı çift, emekli maaşlarını Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

03.04.2020 19:32 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:32
Emekli çift maaşlarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan yaşlı çift, emekli maaşlarını Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Yıldırım Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Davutkadı Mahallesi'nde yaşayan 77 yaşındaki İsmail Aslanoğlu ve 75 yaşında Fatma Aslanoğlu çifti, kampanyaya destek olmak istediklerini belirterek Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ı aradı.
Yılmaz da yaşlı çift ile görüntülü görüşerek, yaptıkları yardımdan dolayı teşekkür ettiğini, salgının sona ermesinden sonra kendilerini ziyaret edeceğini ifade etti.
Mahalle muhtarı Bayram Demir'in refakatinde bankaya giden yaşlı çift, maaşlarını kampanyaya bağışladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İsmail Aslanoğlu, salgının bir an önce son bulması için dua ettiğini aktararak, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin, en kısa sürede bu salgını tüm dünya ülkelerinin, İslam ümmetinin başından def eylesin. Devletimize milletimize bizimde katkımız olsun diye böyle bir yardımda bulunduk. Allah ikiniz de yardımcı olsun, kolaylıklar versin bütün çalışanlara, sağlık çalışanlarının Allah yardımcısı olsun. Bu süreci inşallah en kısa sürede atlatacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Yıldırım, Güncel
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