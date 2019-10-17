Haberler » Güncel » Emekli deniz subayı intihar etti

Emekli deniz subayı intihar etti

KADIKÖY'de emekli deniz subayı beylik tabancasıyla intihar etti.

17.10.2019 17:17Emekli deniz subayı intihar etti
KADIKÖY'de emekli deniz subayı beylik tabancasıyla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay, Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Lütfiye Sokak üzerinde bulunan 13 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. Binaya 3 ay önce eşi ve oğluyla birlikte taşındığı öğrenilen emekli deniz subayı Coşkun Özcan(71), beylik tabancasıyla intihar etti. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Coşkun Özcan'ın cesedi savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek.


- İstanbul

Kadıköy, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:13 Adana komşuların laf atma çatışması 1 ölü, 4 yaralı
18:13 Aydın organlarıyla 4 kişiye hayat veren üniversiteli kardelen, kuşadası'nda toprağa verildi
18:13 Genç kıza dehşeti yaşatan sanığın cezai ehliyeti araştırılacak'2
18:13 Bursa bakan kasapoğlu fransa'nın bile, manipülatif hamlelerle algı operasyonuna girdiğini görüyoruz
18:13 Şırnaklı kadınlar, barış pınarı için mevlit okuttu
18:12 8. Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu
18:12 Adana'daki FETÖ/PDY davası
17.10.2019 18:14:59