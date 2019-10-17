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Emekli deniz subayı intihar etti

KADIKÖY'de emekli deniz subayı beylik tabancasıyla intihar etti.

17.10.2019 17:19Emekli deniz subayı intihar etti
KADIKÖY'de emekli deniz subayı beylik tabancasıyla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay, Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Lütfiye Sokak üzerinde bulunan 13 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. Binaya 3 ay önce eşi ve oğluyla birlikte taşındığı öğrenilen emekli deniz subayı Coşkun Özcan(71), beylik tabancasıyla intihar etti. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Coşkun Özcan'ın cesedi savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek.


- İstanbul

Kadıköy, Güncel

Kaynak: DHA

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