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Emekli dinlenme evi yeni yerinde hizmete girdi

Karaman Belediyesi, vatandaş odaklı belediyecilik kapsamında daha önce Gönül Gözü Engelli ve Emekli Evinde vakit geçiren emekli vatandaşlarımız için yeni bir mekan oluşturdu.

12.12.2019 14:39 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:40Emekli dinlenme evi yeni yerinde hizmete girdi

Karaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, daha öce Gönül Gözünde vakit geçiren emekli vatandaşlarımız için yeni bir dinlenme evi açtı. Karaman Belediyesi Yunus Emre Nikah Salonu altında faaliyete açılan emekli evinde, emekli vatandaşlar günlük gazete, dergi ve kitap okuyarak sohbet eşliğinde çaylarını yudumlayabilecek.

Emekli vatandaşların her zaman yanında olduğunu belirten Belediye Başkanı Savaş Kalaycı; "Daha önce Gönül Gözü Engelle ve Emekli Evinde, engelli kardeşlerimiz ile birlikte vakit geçiren, çaylarını içip gazetelerini okuyabilen emekli vatandaşlarımız için yeni bir mekan oluşturduk. Engelli kardeşlerimizin bu mekanı kurs, eğitim ve sergi salonu amaçlı kullandıkları için emekli vatandaşlarımız bu mekanda istedikleri gibi vakit geçiremiyorlardı. Daha önce engelli ve emekli evi olarak planlanan ve faaliyete geçirilen bu mekan zamanla yetersiz hale geldi. Bizde belediye olarak emekli vatandaşlarımıza yeni bir mekan oluşturarak Gönül Gözü Engelli ve Emekli Evini maksadına uygun bir şekilde engelli kardeşlerimize tahsis ettik. Hem engelli kardeşlerimizin, hem de ömrünü çalışarak geçirmiş ve emekli olmuş vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.


Karaman Belediyesi, Güncel

Kaynak: Bültenler

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