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Emekli Diyanet İşleri Başkanı Altıkulaç'tan OSB'ye ziyaret

Emekli Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret etti.

21.11.2019 10:38 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:38Emekli Diyanet İşleri Başkanı Altıkulaç'tan OSB'ye ziyaret
Emekli Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret etti.
OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Altıkulaç, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ile bir araya geldi.
İl Müftüsü Şahin Güven, Emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan ve OSB Bölge Müdürü Ali Yaprak da ziyarette hazır bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nursaçan, OSB faaliyetleri hakkında Altıkulaç'a bilgiler verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Organize Sanayi Bölgesi, OSB, Güncel

Kaynak: AA

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