Emekli emniyet müdürü evinde ölü bulundu
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ailesiyle yaşayan emekli emniyet müdürü, evinde ölü bulundu.
29.04.2020 20:37 | Son Güncelleme: 29.04.2020 20:39
Alınan bilgiye göre, Pelitlibağ'da yaşayan emekli emniyet müdürü Ali İhsan Güngör'ün (49) odasında hareketsiz şekilde yattığını gören ailesi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık görevlileri, Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirlerken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Güngör'ün cesedi, evinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Güngör'ün, Bingöl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ile Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü yaptığı öğrenildi.
Kaynak: AA