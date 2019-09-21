Emekli emniyet müdürüne son görev

İzmir
'de yaşamını yitiren emekli Emniyet Müdürü Mehmet Özel, toprağa verildi.
Bir süredir tedavi gördüğü amansız hastalık nedeniyle 75 yaşında hayatını kaybeden Özel için Urla
'daki Hoca Ali Camiinde öğle namazını müteakiben cenaze namazı kılındı.
Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, Urla Esnaf Kredi Kooperatifi Başkanı İsmet Erak ile meslektaşları ve yakınlarının katıldığı cenaze namazı sonrası canaze, Çeşmealtı Güvendik Kabristanı'na defnedildi.
Emniyet teşkilatının çeşitli birimlerinde hizmet veren Mehmet Özel, Urla'da da görev yapmıştı.