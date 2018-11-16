Emekli Evleri'nde Doğum Günü Kutlandı

16 Kasım 2018 Cuma 11:37



16 Kasım 2018 Cuma 11:37

İzmit'teki emekli evlerinde toplu doğum günü kutlamaları gelenek haline getirildi.İzmit Belediyesi'nin Cedit, Mehmet Ali Paşa, Yuvam Akarca, Yahya Kaptan, Yenimahalle, Tepeköy, Gündoğdu, Zabıtan, Kadıköy, Serdar ve Alikahya'da bulunan emekli evlerinde her ay toplu doğum günü kutlaması yapılıyor. İzmit Belediyesi'nin Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler emekli evlerinde ay içinde doğanlar için düzenlenen etkinliklerde pastalar kesilip hediyeleşmeler gerçekleştiriyor. Gelenek haline getirilen doğum günü kutlamalarına katılan emekliler, "İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan'a ne kadar teşekkür etsek azdır. Bizler için beş yıldızlı emekli evleri yaptı. Buralarda toplanıp yeni arkadaşlıklar ediniyor, sosyal faaliyetlerde bulunuyoruz" dediler.Ücretsiz olan emekli evlerinde satranç kursları, yaşlı-genç buluşmaları, yaşlılar korosu, psikolojik destek, geriatrik (yaşlı sağlığı) desteği, gezi ve tiyatro gibi etkinlikler düzenleniyor. - KOCAELİ