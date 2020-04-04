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Emekli gurbetçiden dayanışma için 1000 Euro

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesine bağlı Baştepe köyünde oturan Ali Özkan (72), Fransa'dan aldığı 1 aylık emekli maaşı 1000 Euro'yu, eşi Rabia Özkan (76) ile birlikte 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

04.04.2020 08:21 | Son Güncelleme: 04.04.2020 08:22
Emekli gurbetçiden dayanışma için 1000 Euro
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesine bağlı Baştepe köyünde oturan Ali Özkan (72), Fransa 'dan aldığı 1 aylık emekli maaşı 1000 Euro'yu, eşi Rabia Özkan (76) ile birlikte 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Fransa'da inşaat işçisi olarak çalışan Ali Özkan emekli olunca eşi Rabia Özkan ile birlikte 4 yıl önce memleketleri Afyon'un Sandıklı ilçesine bağlı Baştepe köyüne döndü. 2 çocuğu ve 16 torunu yurt dışında olan Özkan çifti, koronavirüs salgını nedeniyle kendilerini köydeki evlerinde izole etmeye başladı. Dışarı çıkmayan, ihtiyaçlarını karşılamak için Köy Muhtarı İsa Ayyıldız'dan ricacı olan Özkan çifti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına katkı sağlamak istedi. Çift, Ali Özkan'ın Fransa'dan aldığı bir aylık emekli maaşı tutarı 1000 Euro'yu, tutanak karşılığında Baştepe Köyü Muhtarı İsa Ayyıldız'a teslim etti. Muhtar Ayyıldız, kampanya için açılan hesaba parayı yatırdı, dekontunu da Ali Özkan'a teslim etti.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN DAVETİ ÜZERİNE YARDIM YAPMAK İSTİYORUZ'

Ali Özkan, Cumhurbaşkanı'nın çağrısı üzerine yardım yapmaya karar verdiklerini belirterek, "72 yaşında olduğum için dışarı çıkamıyorum. Köyümüzün muhtarı ve gençleri ihtiyaçlarımızı görüyor. Cumhurbaşkanımızın kampanyasına katılmak için dışarı çıkamadığım için muhtarımızı çağırdım. Yapacağım yardımı, muhtarıma teslim ettim. Bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum, dışarı çıkmasınlar. Kendilerini izole etsinler. Hem devletimiz hem de milletimiz bu zorluklara katlansın ve bu hastalığı hep birlikte yenelim" dedi.

'DEVLETSİZ OLMAZ'

Rabia Özkan ise "Bu hastalık yüzünden dışarı çıkamıyoruz. Az çok taşın altına elimizi koyalım istedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözünü duyunca biz de ayaklandık. Bizim gibi yaşlılar da otursun evde. Gençlerin başına bela olmasın. Devletin başına bela olmasın. Evsiz olur, evlatsız olur ama devletsiz olmaz. Allah başımızı bozmasın. Devletimiz olmazsa olmaz. Devleti olmayanların halini görüyoruz. Perişan. Bizler de onların durumuna düşmeyelim sabredelim" diye konuştu.

Baştepe Köyü Muhtarı İsa Ayyıldız da "Köyümüz sakinlerinden Ali Özkan yaşı nedeniyle dışarı çıkamadığı için beni arayarak Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya katılmak istediğini söyledi ve benden yardım talebinde bulundu. Bundan dolayı Ali Özkan ve eşi Rabia Özkan'a teşekkür ediyoruz" dedi.


- Afyonkarahisar

Kaynak: DHA

Etiketler: Ali Özkan, Fransa, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Emekli gurbetçiden dayanışma için 1000 Euro - Haberler

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