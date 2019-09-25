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Emekli hesap uzmanı Tolga Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden emekli hesap uzmanı Mehmet Tolga Yıldırım, Moda Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

25.09.2019 15:02Emekli hesap uzmanı Tolga Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı
Kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden emekli hesap uzmanı Mehmet Tolga Yıldırım, Moda Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Yıldırım'ın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Kanser tedavisi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybeden emekli hesap uzmanı Mehmet Tolga Yıldırım, Moda Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Yıldırım'ın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katıldı. Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası Yıldırım'ın naaşı, omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Yıldırım'ın cenazesi, defnedilmek üzere Karacaahmet mezarlığına götürüldü. - İSTANBUL

Tolga Yıldırım, Güncel

Kaynak: İHA

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