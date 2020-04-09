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Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekli ikramiyesi ne kadar? Emekli bayram ikramiyesi sorgulama

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar araştırılıyor. Koronavirüs nedeniyle, Ramazan ve Kurban bayramı öncesinde emeklilere ödenen 1000 liralık bayram ikramiyeleri öne çekildi. Peki, emekli ikramiyeleri ne zaman? Bayram ikramiyesi nasıl alınır? PTT'lerin kapanması ile ikramiyelerin nasıl alınacağı da merak konusu oldu. Emekli ikramiyesi ödeme günleri...

09.04.2020 09:13 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:13
Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekli ikramiyesi ne kadar? Emekli bayram ikramiyesi sorgulama

Emekli ikramiyeleri yatırılmaya başladı. Ramazan bayramı emekli ikramiyeleri, 76 yaş ve üstü için evlerinde ödenecek. 65 yaş ve üstü vatandaşların ise taleplerine göre evlerinden ödeme yapılabileceği belirtildi. Ramazan bayramı öncesi evlerinde bulunan emeklilerin ihtiyaçlarının giderilmesi için ödenecek emekli bayram ikramiyesi tarihleri de belli oldu. Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?İşte ayrıntılar...

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ramazan bayramı öncesi ödenmesi planlanan emekli bayram ikramiyeleri, koronavirüs nedeniyle daha erken tarihe çekildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da açıklamalarına göre, SSK'lılar 7-10 Nisan tarihleri arasında, Bağ-Kur'lular ve Emekli Sandığı Emeklileri de 11 Nisan'da bayram ikramiyelerini alabilecekler. Buna göre ikramiyeler 4A (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre emekli aylığının alındığı ödeme günü;

* 17, 18, 19 Nisan olanlar için 7 Nisan,

* 20, 21, 22 Nisan olanlar için 8 Nisan,

* 23, 24 Nisan olanlar için 9 Nisan,

* 25, 26 Nisan olanlar için 10 Nisan'da,

4B (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara 11 Nisan'da aylık aldıkları Banka/ PTT şubelerine yatacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NASIL ALINACAK?

PTT'lerin geçici süre kapatılması ile birlikte emekli ikramiyelerinin nasıl alınacağı da merak konusu oldu. Ancak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamalarına göre Ramazan Bayramı ikramiyeleri banka ve PTT şubelerine yatırılacak. Emekli ikramiyelerini almak isteyen fakat sokağa çıkması yasak olan 76 yaş ve üzeri vatandaşların evlerinden ödeme yapılacak. 65 yaş üstü emekli ikramiyesi alacak vatandaşlar, ikramiyelerini bir yakınlarına çektirebilecek. Maaşı çektiremeyecekler ise polis veya jandarmadan yardım isteyebilecekler. Talep olması durumunda ise 65 yaş ve üstü için de bu durum geçerli olacak.

Etiketler: PTT, Gündem, Ekonomi, Güncel
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