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Emekli imamdan Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 bin lira destek

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 80 yaşındaki emekli imam Alaettin Eroğlu, Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 bin lira bağışta bulundu.

16.04.2020 14:18 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:20
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 80 yaşındaki emekli imam Alaettin Eroğlu, Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 bin lira bağışta bulundu.
Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayan Alaettin Eroğlu, emekli maaşından 2 bin lira vererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan kampanyaya katılmak istediğini bildirdi.
Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi Eroğlu'nun evine giderek bağışladığı parayı alıp kampanya hesabına yatırdı, ardından makbuzu teslim etti.
İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çakır, Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi ile ziyaret ettiği Eroğlu'na teşekkür etti.
Eroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabet etmek istediğini belirterek, "Televizyonda 2 milyona yakın ihtiyaç sahibi olduğu bildirilince, 'Ben burada tokum, benim de çorbada tuzum bulunsun.' diyerek yanlarında olmak istedim. Evlatlarımız annesiz babasız, kardeşsiz yaşayabilir ama vatansız yaşayamaz. Onun için devletimizin, Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyacağız. Dışarıya çıkmayacağız ve çağrıya icabet edeceğiz." dedi.
Çakır da Vefa Sosyal Destek Grubu'na 81 personel ve araçlarla katkı sağladıklarını dile getirerek, "Doğumundan ölümüne kadar vatandaşımızla iç içe olan görevlilerimiz bu zor zamanlarda da yanlarında olunca sanki bir yakınını görmüş gibi kucaklıyor." ifadesini kullandı. Emekli imamdan Milli Dayanışma Kampanyası’na 2 bin lira destek

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Vefa Sosyal Destek Grubu, Güncel
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