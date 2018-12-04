Emekli İşçi Sulama Kanalında Ölü Bulundu

Samsun
'un Bafra
ilçesinde emekli bir işçi sulama kanalında ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, eşinden bir süre önce boşanan Bafra Belediyesinden emekli Ali Köroğlu'nun (47), ilçe merkezine 17 kilometre mesafede bulunan Üçpınar
Mahallesi girişindeki sulama kanalında bir vatandaş tarafından cesedi bulundu. Olay jandarmaya haber verildi. Jandarma
ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ceset, buradaki işlemlerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Samsun'a otopsiye gönderildi. Şahsın en az 1 hafta önce öldüğü tahmin ediliyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Samsun,İşçi
04 Aralık 2018 Salı 16:37