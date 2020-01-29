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Emekli İstanbul Vaizi Vanlıoğlu'nun cenaze namazı - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

İsmailağa Kur'an Kursu'nun kurucusu emekli İstanbul Vaizi 77 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Vanlıoğlu için Fatih Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

29.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:14
İsmailağa Kur'an Kursu'nun kurucusu emekli Vaizi 77 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Vanlıoğlu için Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.
Bir dönem İstanbul Müftü Vekilliği görevini de yürüten Vanlıoğlu'nun cenaze namazına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Mustafa Varank, Bayrak Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, İsmailağa Cemaati Önderi Mahmud Ustaosmanoğlu'nun vekillerinden Hasan Kılıç, Kemal Hut, oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Emekli İstanbul Vaizi Vanlıoğlu'nun cenaze namazı - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

İstanbul, Fatih, Güncel

Kaynak: AA


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