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Emekli kadın öğretmen denizde boğuldu

Mersin'in Bozyazı ilçesine tatile gelen emekli kadın öğretmen, denizde boğuldu.

22.08.2019 15:12 Emekli kadın öğretmen denizde boğuldu
Mersin'in Bozyazı ilçesine tatile gelen emekli kadın öğretmen, denizde boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, Bozyazı ilçesi Beyreli Mahallesi Kumtepe mevkisinde serinlemek için denize giren yaşlı kadın bir süre denizde yüzerek sahilden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar kıyıda deniz yüzeyinde hareketsiz duran bir kadını fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, denize girerek hareketsiz duran kadını kıyıya çıkardı. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde denizden çıkarılan şahsın boğularak yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis çevrede yaptığı araştırmada denizden boğulan kişinin emekli öğretmen Mücahide Ertunç (75) olduğunu, tatil için ailece Bozyazı'daki yazlıklarına geldiklerini belirledi.

Savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Ertunç'un cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı. - MERSİN

Bozyazı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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