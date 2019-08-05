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Emekli komutana veda

Vefat eden emekli Tümgeneral Mehmet Karlı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

05.08.2019 15:58
Emekli komutana veda
Vefat eden emekli Tümgeneral Mehmet Karlı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden emekli Tümgeneral için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde tören düzenlendi.
Bakan Akar camiye gelişinde, avluda taziyeleri kabul eden Karlı'nın eşi Müşerref ve çocuklarıyla yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.
Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Karlı'nın cenazesi, askerlerin omuzunda top arabasına taşındı. Top arabasının arkasından yapılan ihtiram yürüyüşü sırasında askeri bando tarafından Itri'nin "Segah Tekbiri" çalındı.
Daha sonra cenaze aracına alınan Karlı'nın naaşı, defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.
Törene Akar'ın yanı sıra Karlı'nın ailesi, eski silah arkadaşları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Mehmet Karlı, Güncel

Kaynak: AA

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