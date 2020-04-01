Emekli maaşı ve bayram ikramiyesini kampanyaya bağışladı

BURDUR'un Bucak ilçesinde oturan işçi emeklisi Ali Rıza Tarakçı (81) mart ayı emekli maaşını ve Ramazan Bayramı ikramiyesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına bağışladı.

İlçeye bağlı Taşyayla köyünde yaşayan işçi emeklisi Ali Rıza Tarakçı, mart ayına ait emekli maaşını ve Ramazan ayı için ödenecek bayram ikramiyesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Biz Bize Yeteriz Türkiye'm kampanyasına bağışlama kararı aldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen kısıtlama nedeniyle evinden çıkamayan Ali Rıza Tarakçı emekli maaşını, kampanyaya bağışlamak için köy muhtarı Süleyman Belenkuyu'dan yardım istedi. Muhtar Süleyman Belenkuyu da, Bucak Kaymakamlığı ve Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan konu hakkında yardım istedi. Bucak Vefa Sosyal Grubu bünyesinde, köy muhtarı ve jandarma eşliğinde Ali Rıza Tarakçı'nın emekli maaşı çekildikten sonra kendisine teslim edildi. Maaşını alan Ali Rıza Tarakçı, imzaladığı tutanakla parayı jandarmaya teslim etti.

Ali Rıza Tarakçı, "Televizyon haberlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs dolayısıyla etkilenen vatandaşlara destek olmak için Biz Bize Yeteriz Türkiye'm kampanyasını duydum. Ben de bu kampanyaya destek olabilmek için mart ayı maaşımı ve Ramazan Bayramı ikramiyemi bağışladım. Bu zor günler de geçecek. Önemli olan böyle zor günlerde bir olmak, birlikte olmak birbirimize yardım etmektir" dedi.

Kaynak: DHA