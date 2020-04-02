Emekli maaşını bağışladı

Burdur 'da emeki bir vatandaş, Milli Dayanışma Kampanyasına 1 aylık emekli maaşını bağışladı.

Burdur'da Bağkur emeklisi Sezai Özyurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına bir aylık emekli maaşını bağışladığını belirtti.

Özyurt, "Son yüzyılın ibretlik hastalığı koronavirüsle mücadele için tüm dünya ülkeleri seferberlik ilan etti. Bu durumda her türlü siyasi saplantı içinden çıkıp, siyaset üstü bakma durumu hasıl olmuştur. Herkes maddi manevi ben ne yapabilirim şuuruyla hareket etmeli, karınca kararınca elimizi taşın altına koyma günü olduğu anlayışı ile elimizden geleni yapmalıyız. Ben bu milletin bir ferdi olarak bir aylık emekli maaşımı devletime ihtiyaç sahibi vatandaşlarıma harcanması için severek bağışlıyorum" dedi.

Kaynak: DHA