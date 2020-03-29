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EMEKLİ MAAŞINI ÇEKEN ŞÜPHELİLERİ EVİNE GELEN POLİSLERE ŞİKAYET ETTİ

EMEKLİ MAAŞINI ÇEKEN ŞÜPHELİLERİ EVİNE GELEN POLİSLERE ŞİKAYET ETTİ Taylan ERGÜN İSTANBUL DHAKoronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların şikayet başvuruları polis ekipleri tarafından evlerinde alınıyor.

29.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:22
EMEKLİ MAAŞINI ÇEKEN ŞÜPHELİLERİ EVİNE GELEN POLİSLERE ŞİKAYET ETTİ

EMEKLİ MAAŞINI ÇEKEN ŞÜPHELİLERİ EVİNE GELEN POLİSLERE ŞİKAYET ETTİ

Taylan ERGÜN  İSTANBUL DHA

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların şikayet başvuruları polis ekipleri tarafından evlerinde alınıyor. Arnavutköy'de emekli maaşını çekmesi için torununu bankaya gönderen 68 yaşındaki Yaşar Keskin, maaşının başkaları tarafından çekildiğini öğrenince polisi aradı. Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri sokağa çıkamayan yaşlı adamın ifadesini evine giderek aldı.

68 yaşındaki Yaşar Keskin, 20 Mart günü emekli maaşını çekmek üzere bankaya gitti. Bankamatikten maaşını çekmek isteyen Keskin, maaşının yatmadığını gördü. Ertesi gün de bankamatiğe giderek hesabını kontrol eden Keskin, hesabında para olmadığını fark etti. Hafta sonu olması ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından 23 Mart günü torununu bankaya gönderdi. Torunu önce yine 65 yaş üstü olduğu için sokağa çıkamayan anneannesinin maaşını çekti. Daha sonra dedesinin maaşını çekmek için kartı bankamatiğe yerleştiren torunu, dedesinin hesabında sadece banka promosyonu olan 625 lira olduğunu gördü. Dedesini arayarak durumu anlatan torunu, dedesinin hesabında bir terslik olduğunu anladı. Eve geldiğinde dedesiyle durumu paylaşan torunu, dolandırıcıların hedefinde olduklarını söyledi.

Dolandırıcılar tarafından emekli maaşının çekildiğini düşünen Keskin, bankaya başvurdu. Banka yetkilileri de emekli maaşının hesaba yattıktan hemen sonra çekilmiş olduğunu söyledi. Bunun üzerine polisi arayan Yaşar Keskin, dolandırıldığını ve şikayetçi olduğunu söyledi.

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları yasak olduğu için karakola gidemeyen 68 yaşındaki Yaşar Keskin'in şikayet dilekçesini almak üzere Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Keskin'in Bolluca Emekli maaşının dolandırıcılar tarafından çekildiğini söyleyen yaşlı adam, durumu eve gelen polis memurlarına anlattı ve şikayetçi oldu. Eve diz üstü bilgisayar ve şikayet dilekçesinin çıktısını almak üzere bir yazıcı ile gelen polisler, yaşlı adamın şikayetini dinledi. Yaşlı adamın ifadesini alan polis ekipleri, dolandırıcılık olayı ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Güncel

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