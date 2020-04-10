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Emekli maaşını evine getiren jandarmayı asker selamıyla karşıladı

NEVŞEHİR'in Derinkuyu ilçesinde yaşayan ve koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkması yasaklanan Ahmet Gemi (77), emekli maaşını bankadan çekerek evine getiren jandarmayı asker selamıyla karşıladı.

10.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:23
Emekli maaşını evine getiren jandarmayı asker selamıyla karşıladı

NEVŞEHİR'in Derinkuyu ilçesinde yaşayan ve koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkması yasaklanan Ahmet Gemi (77), emekli maaşını bankadan çekerek evine getiren jandarmayı asker selamıyla karşıladı.

Derinkuyu ilçesine bağlı Til köyünde yaşayan Ahmet Gemi, 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklanması nedeniyle Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak maaşının bankadan çekilmesi için yardım istedi. Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli jandarma ekipleri de Gemi'nin maaşını çekerek, kendisine teslim etmek üzere köye geldi. Jandarma ekiplerini evinin bahçesinde karşılayan Gemi, askerlere tekmil verdi. 56 yıl önce Hatay Serinyol'da askerlik yapan ve burada ezberlediği jandarma marşını da okuyan Gemi, ekiplere asker selamı vererek teşekkür etti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Derinkuyu, Güncel
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