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Emekli maaşını 'Helal olsun' diyerek bağışladı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki emekli Mustafa Gedilli, Vefa Sosyal Destek ekibi tarafından çekilen 1800 TL'lik emekli maaşını, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı.

09.04.2020 09:00 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:00
Emekli maaşını 'Helal olsun' diyerek bağışladı
Aydın 'ın İncirliova ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki emekli Mustafa Gedilli, Vefa Sosyal Destek ekibi tarafından çekilen 1800 TL'lik emekli maaşını, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı.

İncirliova'da ikamet eden 65 yaş üstü emekli Mustafa Gedilli, İncirliova Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak maaşının çekilmesini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" bağış kampanyasına kendi adına bağışta bulunulması talebini iletti. Görevliler tarafından yaşlı adamın maaşı çekilerek kampanyaya bağışlandı.

Talebi yerine getirildiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Gedilli, "Aydın'da, İncirliıova'da toplumu düşünen kişilerin daha çok olmasını istiyorum. Ülkemizin geçtiği bu zorlu süreçte birlik olmamız lazım. Bağış yaparak bir şey kaybetmezsin ama topluma faydalı olursun, bağışlarımız helal olsun" diye konuştu.

İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü, maaşını bağışlayarak duyarlıklık örneği sergileyen emekli Mustafa Gedilli'ye teşekkürlerini iletti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, İncirliova, Aydın, Güncel
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