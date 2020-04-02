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Emekli maaşını kampanyaya bağışladı

SİVAS'ın Akıncılar ilçesinde yaşayan Bünyamin Aygün (66), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına, emekli maaşının tamamı olan 1650 lirayı bağışladı.

02.04.2020 10:19 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:19
Emekli maaşını kampanyaya bağışladı

SİVAS'ın Akıncılar ilçesinde yaşayan Bünyamin Aygün (66), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına, emekli maaşının tamamı olan 1650 lirayı bağışladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsle mücadele kapsamında, 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' adıyla başlattığı milli dayanışma kampanyasına destek sürüyor. Akıncılar ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan, Bağ-Kur emeklisi, 4 çocuk babası Bünyamin Aygün, kampanyaya destek olmak için emekli maaşını bağışlama kararı aldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 65 yaşın üzerinde olduğu için dışarı çıkamayan Aygün, Vefa Destek Grubu'nu aradı. Aygün'ün evine gelen ekipler, 1650 lira olan bağışı teslim aldı. Ekipler, desteği için Aygün'e teşekkür etti.

'BUGÜN YARDIMLAŞMA ZAMANI'

Koronavirüsle mücadelede kurallara elinden geldiği kadar uyduğunu söyleyen Bünyamin Aygün, "Bu zorlu süreçte devletimize destek olmak istedim. Karınca kararınca ben de 1 aylık maaşımla Cumhurbaşkanı'mızın başlatmış olduğu kampanyaya katılmış oluyoruz. Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin. İnşallah en kısa zamanda da bu belayı başımızdan alsın. Herkes evde kalmalı. Biz bize yeteriz Türkiye. Bu kampanyaya herkesin katılması gerekir. İhtiyacının fazlasını vermesi lazım. Bugün yardımlaşma zamanıdır. Türkiye'yi beraberce kalkındırmanın çabasında olmamız lazım. Ayrımcılık bize zarar verir. Biz ne zaman bütün olursak o zaman sırtımız yere gelmez" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Bünyamin Aygün, Cumhurbaşkanı, Akıncılar, Güncel
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