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Emekli maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Sivas'ta bir emekli, maaşının bir kısmını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

26.04.2020 10:26 | Son Güncelleme: 26.04.2020 10:28
Sivas'ta bir emekli, maaşının bir kısmını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Merkeze bağlı Çongar köyünde yaşayan 82 yaşındaki Turgut Alpler, 112'yi arayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olacağını belirterek, Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan yardım istedi.
Bunun üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu görevlisi Adem Koç köye gitti.
Alpler, 1670 lira olan maaşının 1060 lirasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayarak görevliye teslim etti. Emekli maaşını Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Vefa Sosyal Destek Grubu, Sivas, Güncel , Haber
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