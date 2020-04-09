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Emekli maaşının 200 lirasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 73 yaşındaki Ali Kazu, emekli maaşından ayırdığı 200 lirayı vererek "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı.

09.04.2020 16:25 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:25
Emekli maaşının 200 lirasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Osmaniye 'nin Düziçi ilçesinde 73 yaşındaki Ali Kazu, emekli maaşından ayırdığı 200 lirayı vererek "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı.
Yeşiloba Mahallesi'nde yaşayan Kazu, telefonla polisleri arayarak yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.
Eve gelen polislere emekli maaşından ayırdığı 200 liranın bulunduğu zarfı veren Kazu, paranın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına yatırılmasını istedi.
Ekipler, parayı bankaya yatırıp dekontunu da Kazu'ya teslim etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Osmaniye, Düziçi, Güncel
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