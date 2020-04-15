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Emekli maaşının bin lirasını kampanyaya bağışladı

KAYSERİ'de, emekli Emin İbaş (77), maaşının bin lirasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

15.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:30
Emekli maaşının bin lirasını kampanyaya bağışladı

KAYSERİ'de, emekli Emin İbaş (77), maaşının bin lirasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde oturan evli ve 1 çocuk babası Emin İbaş, polisi arayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri, sokağa çıkma yasağı bulunan Emin İbaş'ın evine gitti. İbaş, gelen ekiplere emekli maaşının bin liralık kısmını teslim etti. Parayı teslim alan ekipler, bankaya giderek açılan hesaba yatırdı. Polislere teşekkür eden İbaş, "Böyle durumlarda her zaman birbirimize yardımcı olmamız gerekir. Emekli maaşımızı bağışladık. Bizim başka bir gelirimiz yok. Bu nedenle bizim de bir katkımız olsun istedik" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Mimarsinan, Melikgazi, Güncel
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