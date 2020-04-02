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Emekli maaşının tamamını ekmek dağıtılması için verdi

Bursa'nın Yenişehir İlçesinde yaşayan bir vatandaş emekli maaşının tamamını durumu olmayan kişilere ekmek dağıtmaları için 3 ayrı bakkala verdi.

02.04.2020 17:00 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:00
Emekli maaşının tamamını ekmek dağıtılması için verdi
Bursa 'nın Yenişehir İlçesinde yaşayan bir vatandaş emekli maaşının tamamını durumu olmayan kişilere ekmek dağıtmaları için 3 ayrı bakkala verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' adlı milli dayanışma kampanyasına bir destekte emekli vatandaştan geldi. Emekli Eczacı Kalfası Erdal Tirşahi, "Bu zor süreçte bende kendi imkanım dahilinde durumu olmayan vatandaşlarımıza destek olmak için Yenişehir'de bulunan dört mahalle bakkalımıza 815 ekmek parasını ödeyerek insanlara dağıtılmasını istedim. Çocuklar aç kalmasın, insanlar üzülmesin örnek osun diye karınca kararınca bende bu önemli projeye destek olmak istedim" diye konuştu.

Tirşahi, "İlçemizde durumu olmayan vatandaşlar ekmeklerini mahalle bakkalı İsmail Özdil, Mustafa Karateke, ve Aydın Koç'tan temin edebilir" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Yenişehir, Bursa, Yaşam
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