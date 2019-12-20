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Emekli maaşlarına 74 ile 356 arasında zam bekleniyor

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı, Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre yüzde 6,29 olacak. Eğer Merkez'in beklentisi gerçekleşirse maaşlar 74 ile 356 lira arasında artacak.

20.12.2019 10:25 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:36

2020 Ocak, milyonlarca emekli için zam ayı olacak. Yılbaşına sayılı günler kala maaşlara yapılacak zam oranı da netleşmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre, 2019 enflasyonu yüzde 11,62, 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon ise yüzde 6,29 olarak tahmin ediliyor. Buna göre emeklilere Ocak'ta yüzde 6,29 zam yapılacak.

MAAŞLAR 74 İLE 356 LİR ARASINDA ARTACAK

Eğer Merkez Bankası'nın tahmini gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, 74,34 ile 356,06 lira arasında artacak.

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK MAAŞ NE KADAR OLACAK?

Bu tahmine göre, bin 181 lira 87 kuruş olan en düşük emekli aylığı bin 256 lira 21 kuruş, 5 bin 660 lira 77 kuruş olan en yüksek emekli aylığı ise 6 bin 16 lira 83 kuruşa ulaşacak.

Emekli maaşlarına 74 ile 356 arasında zam bekleniyor

Merkez Bankası, Bağ Kur, Ekonomi, Güncel


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