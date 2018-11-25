Milyonlarca Emekliye Müjde! 2019 Yılında Çifte Zam ve İkramiye Geliyor

Emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam miktarı için son dakika araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Milyonlarca vatandaş yeni yılda yapılacak maaş artışını bekliyor. Yapılacak zam miktarında detayları belirleyecek en büyük etken, 2018 yılı ikinci yarısında gerçekleşecek olan enflasyon oranları olacak. Tüm emeklilere Haziran ve Temmuz aylarında zam yapılacak. Ayrıca bayram ikramiyeleri de devam edecek.

EMEKLİLER YENİ YILDA YAPILACAK ZAMMI BEKLİYOR

2019 Emekli maaşları ile ilgili vatandaşların araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'de 12.3 milyon vatandaş ve yakınları konuyla yakından ilgileniyorlar. Geçtiğimiz Temmuz ayı ve iki bayramda yapılan ikramiyelerle birlikte yüzleri gülen emekliler yeni yılda yapılacak zammı bekliyorlar.

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak ayında yapılacak maaş artışında en önemli etken, enflasyon oranları olacak. 2018 yılı ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon rakamlarına göre yapılacak zam miktarı açıklanacak.

HAZİRAN VE TEMMUZ AYLARINDA ZAM, BAYRAM İKRAMİYESİ

Özellikle memur emeklileri yeni yılda alacakları zam miktarı ve ek ödemelerin oranlarını merak ediyorlar. Ayrıca emeklilerin bayramlarda alacakları bin lira değerindeki ikramiyelere de zam yapılması gündemde.

Emeklilerin geliri 2019'da artacak. Tüm emeklilere Haziran ve Temmuz aylarında zam yapılacak. Ayrıca bayram ikramiyeleri de devam edecek.

RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMLARINDA BİN LİRA İKRAMİYE

Emeklilere mevcut düzenlemeye göre, Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiye ödemesi yapılacak. Ancak ikramiyede artış yapılması da gündemde.

"İKRAMİYELER EN AZ ENFLASYON ORANINDA ARTIRILMALI"

Türkiye Emekliler Derneği, yeni yılda ikramiyelerin en az enflasyon oranında artırılmasını talep etti. Dernek Başkanı Kazım Ergün, "İkramiyelerin en az enflasyon oranında artırılmasını istiyoruz.

Gelir ve aylıklarla birlikte her yıl artan sosyal yardımlar gibi emekli bayram ikramiyeleri de bir artış sistemine endekslenmeli" açıklamasını yaptı. Emeklilerden de gazetemize konuyla ilgili çok sayıda telefon geldi. İkramiyeye yönelik yasada, tutarın artışı bir kurala bağlanmamıştı. Ancak ikramiye tutarının her yıl artabileceği mesajları verilmişti.

İKRAMİYE TUTARI YENİ YILDA BİN 208 LİRAYA YÜKSELECEK

Eğer ikramiyedeki artış enflasyona endekslenirse, tutar her yıl bir önceki yıl gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi oranında yükseltilebilecek. 2019 Yılı Programı'nda 2018 yılı için enflasyon tahmini yüzde 20.8 olarak yer aldı.

Bu tahmin gerçekleşirse, ikramiye tutarı yeni yılda bin 208 liraya yükselecek.

2019'DA 416 LİRA ARTIŞ OLACAK

Emekliler, bu durumda iki bayram için 2019 yılında toplam 2 bin 416 lira ikramiye alacak, 416 lira artış elde etmiş olacak.

(Kaynak: Sabah)