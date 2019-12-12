Emekli madencilerden resim sergisi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) dan emekli maden işçileri Halit Kaya ve Kazım Darıcı'nın Yağlı Boya resim sergisi açıldı.



Zonguldak Sanat Galerisinde düzenlenen serginin açılışını Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Hakkı Güney, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, GMİS Genel Teşkilat ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir yaptı.



Katılımcılar tarafından büyük ilgi gören Yağlı Boya Resim Sergisinde maden işçisinin yaşamından kesitler de yer alıyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA