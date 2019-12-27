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Emekli memurun evinden 260 kilo uyuşturucu ve 42 bin 500 uyuşturucu hap çıktı

İzmir'de emekli memur olduğu söylenen bir kişinin evine yapılan baskında 260 kilogram 'skunk' adı verilen uyuşturucu madde ile 42 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

27.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:03 Emekli memurun evinden 260 kilo uyuşturucu ve 42 bin 500 uyuşturucu hap çıktı

İzmir'in ilçesinde, emekli memurun evinde, 258 kilo skunk ile 42 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP İLE YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tepekule Mahallesi 2108/9 Sokak'ta bulunan bir evde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Başlatılan teknik ve fiziki takibin sonunda, bu sabah eve operasyon düzenlendi. Evde 258 kilo skunk ve 42 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ev sahibi olan emekli memur, gözaltına alındı.


Emniyet Müdürlüğü, Bayraklı, 3. Sayfa

Kaynak: DHA

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