Emekli öğretmen, 65'inde ikinci üniversiteden mezun oldu

CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da 65 yaşındaki emekli tarih öğretmeni Yaşar Engin, emekli olduktan 9 yıl sonra girdiği üniversite sınavında kazandığı Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) İslami İlimler Fakültesinden başarıyla mezun olmanın mutluluğunu yaşıyor. Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Tarih Bölümünden mezun olduktan sonra 29 yıl çeşitli illerde öğretmenlik yapan Engin, 2005 yılında emekli oldu."Eğitimin yaşı yoktur" diyerek 2014'te yeniden üniversite sınavına giren Engin, aldığı puanla İslami İlimler Fakültesine kaydını yaptırdı.İlerleyen yaşına rağmen okuma azmi ile okuldaki diğer öğrencilere de örnek olan Engin, ikinci kez üniversite mezunu olmanın mutluluğunu yaşıyor.Engin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okumayı çok sevdiğini söyledi.Yıllarca öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olup bir köşede oturmayı istemediğini belirten Engin, "Emekli olduktan 9 yıl sonra yeniden üniversiteyi kazandım. 5 yıllık eğitimin ardından fakülteden mezun oldum. Bu okulu seçmekteki maksadım, kendimi dini konularda geliştirmekti." dedi.Çevresindeki insanların "Bu yaştan sonra okulda ne işin var, okuyup da ne yapacaksın, yaşın olmuş 60, maaşın mı yükselecek" gibi söylemlerle kendisini vazgeçirmeye çalıştığını anlatan Engin, şöyle devam etti:"Çoğu kişi bu çabama maddi gözle baktı. Oysa her şey maddiyat değil. Benim için önemli olan beynimi doyurmaktı. Kendimi ilmi olarak daha da geliştirmek istedim. Çünkü imanın temelinde ilim olması lazım. Ailemdeki herkes destek verdi. Onların desteği ile mezun oldum.""Ya bu hoca mı acaba"Engin, okulun ilk günlerinde öğrencilerin kendisini gördüklerinde "Ya bu hoca mı acaba" diye şaşırdıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:"Öğrenci olduğumu söylediğimde hemen bir öğrenci kalkıp bana yerini verdi. Her şey gayet güzeldi. En başarılı olduğum derslerden birisi Kur'an-ı Kerim'di. Not ortalamamın 4 üzerinden 3,66 olması beni çok mutlu etti. Zaman zaman torunum defteri kitabı fırlatarak 'Bana da zaman ayır dede' diye serzenişte bulundu. Bundan sonraki yaşamımda eşime, aileme zaman ayıracağım."Öğrenci arkadaşlarına moral verdiBilinçli bir Müslüman olabilmek için İslami İlimler Bölümünü tercih ettiğini aktaran Engin, şunları dile getirdi:"Kur'an-ı Kerim bizlere indirilmiş, anlamını bilmemiz lazım. Anlamını bildiğimizde de yaşamamız lazım. Bunu en iyi öğrenme yolu üniversiteler. AKÜ'de İslami İlimler Fakültesinin varlığı benim için büyük fırsat oldu. Burası örgün eğitim. Beklentilerime cevap aldım. Öğrenci arkadaşlarıma moral motivasyon anlamında örnek olmaya çalıştım. Onların şevke gelmesi için, 'Ben herhangi bir beklentim olmaksızın, sırf Allah rızası için bu okulda okuyorsam, sizler istikbaliniz için daha çok çalışmalısınız' mesajını vermeye çalıştım. Onların da bu mesajı aldıklarını düşünüyorum."Fakültenin Dekan Yardımcısı ve Arapça Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emin Uz da oldukça zor olan ilahiyat eğitimin büyük emek istediğine dikkati çekti."İlk karşılaştığımda bırakıp gideceğini düşündüm"Öğrencileri Yaşar Engin'in, içinde bulunduğu şartlara rağmen azmi ve gayreti ile okulda hiç zorlanmadığını vurgulayan Uz, şunları kaydetti:"Üniversite eğitimi vakit ayırmak ve ciddi gayret gerektiriyor. Yaşar hocam gibi daha önce üniversite eğitimi almış, 30 yıl görev yapmış, emekli olduktan sonra sadece ilim elde etmek için bu yola girmiş birisi için daha da zor. Öğrenci arkadaşlarıyla aralarında neredeyse bir iki kuşak var. Yaşar hocamın hocası olmama rağmen aramızda bir iki kuşak fark var. Ben ilk karşılaştığımda bırakıp gideceğini düşündüm ama hiç de öyle olmadı. Kendisi çok güzel uyum sağladı. Okulu bırakacak duruma gelen öğrencilere psikolojik destek sağlayarak, eğitimlerini tamamlamalarına yardımcı oldu."