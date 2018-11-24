Emekli Öğretmen Ayten Usta'dan Personellerine 'Öğretmenler Günü' Hediyesi

24 Kasım 2018 Cumartesi 12:02



24 Kasım 2018 Cumartesi 12:02

Ayten Usta Gurme Restaurant çalışanları, işletme sahibi olan emekli öğretmen Ayten Çetin tarafından Öğretmenler Günü dolayısı ile verilen moral yemeğinde bir araya gelerek doyasıya eğlendiler.Canlı müzik eşliğinde unutulmaz bir gece yaşayan çalışanlar, düzenlenen organizasyon sebebiyle emeği geçenlere teşekkür ettiler. Gece boyunca bol bol sohbetler edip dans eden katılımcılar, organizasyon sonunda toplu hatıra fotoğrafı çektirerek günü ölümsüzleştirdiler. Ayten Usta'nın emekli bir öğretmen olduğunu vurgulayan personeller, böyle bir kurumda çalışmaktan dolayı duydukları mutluluğu dile getirdiler.Düzenlenen etkinlik ile ilgili görüşlerini paylaşan restaurant personeli Hüseyin Kanal, "Öncelikle Ayten Usta Gurme Restaurant çalışanları olarak bugün bir kez daha onur duydum. Baştan Ayten hanım olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum. Emekli öğretmen olan Ayten hanımın özel olarak personeliyle bugünü kutlaması bizi bir aile olarak gördüğü anlamını taşıyor.Bizle beraber bu anlamlı günü kutladığı için kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylesine önemli bir günde personelimizi motive etmek de çok uygun oldu. Böyle bir etkinlik için herkese teşekkür ediyorum. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum" şeklinde konuştu."İyi ki Ayten Usta'dayız"Düzenlenen organizasyon ile ilgili görüşlerini paylaşan bir diğer personel Özlem Kaleli ise, keyifli bir akşam geçirdiklerini dile getirerek, "Biliyorsunuz Ayten hanım emekli bir öğretmen. Bugüne de önem veriyor. Hem Öğretmenler Günü olması hem de ekibimize motivasyon gecesi olması, ikisinin bir araya gelmesi bizim için daha da keyifli bir hal aldı. Personel açısından da ekip arkadaşlarımız açısından da gayet iyi bir akşam. Bizim motivasyonumuz açısından da çok önemli. Bizim bir aile olduğumuzu gösteriyor. Bir aile gibiyiz şuanda. Birlikte yemek yemek, sohbet etmek, keyifli anlar geçirmek gayet iyi. Bizi de olabildiğince keyiflendiriyor bu durum. İyi ki Ayten Usta'dayız" ifadelerini kullandı.Gecenin sonunda bir konuşma yapan emekli öğretmen Ayten Çetin ise, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutladı. Tüm personele organizasyona katılımlarından ötürü teşekkür eden Ayten Usta, çalışanlara başarılarla dolu bir dönem diledi. - ESKİŞEHİR