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Emekli öğretmen dolandırılmaktan son anda kurtuldu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde emekli öğretmen, telefonla dolandırılmaktan mahalle muhtarının uyarıları ve polise haber vermesi sayesinde kurtuldu.

13.03.2020 14:39 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:39
Emekli öğretmen dolandırılmaktan son anda kurtuldu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde emekli öğretmen, telefonla dolandırılmaktan mahalle muhtarının uyarıları ve polise haber vermesi sayesinde kurtuldu.


Edinilen bilgiye göre, Beyşehir ilçesi Müftü Mahallesinde ikamet eden emekli öğretmen Y.Ş.'nin evini arayan kişiler, telefona çıkan eşine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden aradıklarını belirterek görüşmek istediğini söyledi. Eşi de telefonu Y.Ş.'ye verdi. Şahıslar, telefondaki Y.Ş.ye, "Biz eşine korkmasın diye Beyşehir emniyetinden aradığımızı söyleyemedik. Hesabınızın bulunduğu banka şubenizde bir köstebek var. Devlet adına operasyon yapıyoruz. Bilgi sızdıran o köstebeği ortaya çıkaracağız. Sizin de yardımcı olmanız gerekiyor" diyerek emekli öğretmeni ikna edip evinden dışarıya çıkarmayı başardı. Dışarı çıkan öğretmenin evine muhtar ile yanında iki polis gönderdiklerini ve eşine 50 bin lira bıraktıklarını telefonla belirttiler. Öğretmenin de bankaya giderek 50 bin lira alarak yatırdığı IBAN numarasına parayı bilgi sızdıran köstebeğin ortaya çıkarılması adına yatırmasını istediler. Bankaya giderek hesaplarını kontrol eden öğretmenin durumdan şüphelenerek ikna olmaması ve arayan kişilere "Bankada hesabımda o kadar para yok, yarın yatırayım" demesi üzerine, telefonla "O zaman kredi çek yatır" baskısı kurdular. Daha sonra emekli öğretmenin telefonla eşine ulaşamaması üzerine gittiği Müftü Mahallesi Muhtarı Ali Uçar'ın "Ben sizin evinize polislerle gitmedim. Bunlar telefon dolandırıcıları inanmayın" diyerek polise haber vermesi üzerine ikna olan ve telefonla dolandırılmaktan son anda kurtarılan emekli öğretmen Y.Ş., adrese polis ekiplerinin gelmesi üzerine telefonla dolandırılmak istendiğini anlattı. Olayın ardından emekli öğretmen polis merkezine götürüldü. Polisin, telefonla arayan numaralar ile para yatırılması için verilen IBAN numarasını incelemeye aldığı öğrenildi.


Müftü Mahallesi Muhtarı Ali Uçar, "Hocam telaşlı bir şekilde muhtarlığa gelince mutlaka bunlar telefon dolandırıcılarıdır, dedim. Hemen telefonunu aldım ve evine gittim. Zili çaldım kapıyı açan yengeye de kimseyle görüşmemesi gerektiğini söyledim. Ondan sonra polisi aradık, polis geldi. Bu şekilde kendilerine yardımcı olarak telefonla dolandırılmalarının önüne geçtim. Onlar da bana mağdur olmasının önüne geçtiğim için teşekkür ettiler. Ben sadece herkesin yapacağı bir şeyi yaptım, mağdur olmalarının önüne geçtim. Bugünlerde yine bu yöntemlerle telefonla birçok kişinin aranarak dolandırılmaya çalışıldığını duyuyoruz. Vatandaşlarımız kesinlikle bu tür insanlara güvenmesinler, bilmedikleri, tanımadıkları numaraysa telefonlarını açmasınlar, hiçbir verilen hesaba para yatırmasınlar, polisimize haber versinler" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Beyşehir, 3. Sayfa

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