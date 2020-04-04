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Emekli öğretmen, evden çıkamadığı 15 günde kitabını güncelledi

VAN'ın Erciş ilçesinde emekli öğretmen Selahattin Koşar (66), koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından evinde geçirdiği 15 günde, daha önce bastırdığı kitabını güncelledi.

04.04.2020 08:29 | Son Güncelleme: 04.04.2020 08:30
Emekli öğretmen, evden çıkamadığı 15 günde kitabını güncelledi

VAN'ın Erciş ilçesinde emekli öğretmen Selahattin Koşar (66), koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından evinde geçirdiği 15 günde, daha önce bastırdığı kitabını güncelledi. 'Dünü ve Bugünü Erciş' isimli kitabını 423 sayfadan 600 sayfaya çıkaran Koşar, şimdi de bir şiir kitabı hazırlığında olduğunu söyledi.

Erciş'te 36 yıl boyunca ilkokul öğretmenliği yapan ve 12 yıl önce emekli olan Selahattin Koşar, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara getiren sokağa çıkma yasağında evde geçirdiği vakti verimli hale getirdi. 3 çocuk babası Koşar evde kendi izolasyonunu sağlarken bir yandan da daha önce bastırdığı kitabını yeniden düzenledi. Evde kaldığı süreyi en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştığını belirten Koşar, 12 yıl önce kaleme alıp bastırdığı 'Dünü ve Bugünü Erciş' adlı tarih kitabını genişletti. 15 gün boyunca yoğun bir çalışmaya giren Koşar, 423 sayfa olan kitabını yeni bilgilerle güncelleyerek 600 sayfaya çıkardı. Koşar, bu çalışmayı yapmasının nedeninin bölgedeki koşulların değişmesi ve farklı konulara da eğilmek istemesi olduğunu anlattı.

'EVDE ÇOK VERİMLİ ZAMAN GEÇİRİLEBİLİYOR'

Türkiye'deki 'Evde Kal' uygulamasını fırsata dönüştürdüğünü söyleyen Selahattin Koşar, birçok şiirinin bulunduğunu ve bunları düzenleyerek kitap haline getirmek istediğini ifade etti. Evde kalınıp, çok iyi işlerin yapılabileceğini ifade eden Koşar, "300'e yakın şiirlerim var. Şimdi evde kalarak bu şiirleri toparlayarak geçiriyorum. Sadece yaşlılar değil işi olmayan diğer yaş grupları da evlerinde kalıp dışarı çıkmamalarını istiyorum. İyi bir şeyler yapmaya çalışıyorsanız evde zaman fevkalade güzel geçiyor, ayrıca devletimizin başlattığı milli destek kampanyasına da emekli olarak elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Allah birliğimizi bozmasın" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Erciş, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Emekli öğretmen, evden çıkamadığı 15 günde kitabını güncelledi - Haberler

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