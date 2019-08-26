Samsun'un Vezirköprü
ilçesinde yalnız yaşayan 87 yaşındaki emekli öğretmen, evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, yalnız yaşayan emekli öğretmen Kemal Koca'nın bakıcısı, eve girdiğinde yaşlı adamı yerde hareketsiz yatarken buldu.
Bakıcısının haber
vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından yapılan ilk incelemede, Koca'nın düşme sonucu ölmüş olabileceği belirtilendi.
Polis ve savcının incelemesinin ardından Kemal Koca'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.