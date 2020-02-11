Haberler » Güncel » Emekli öğretmen evinde ölü bulundu - Haber

Emekli öğretmen evinde ölü bulundu

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde emekli öğretmen Halit Küçük (60), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

11.02.2020 10:54 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:54Emekli öğretmen evinde ölü bulundu
AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde emekli öğretmen Halit Küçük (60), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Atça Mahallesi 108 Sokak'taki evinde yalnız yaşayan emekli sınıf öğretmeni Halit Küçük'ten bir süredir alamayan ve telefonla da ulaşamayan yakınları, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla girilen evde, Küçük'ün cansız bedeni bulundu. Vücudunda kesici ve delici yara izine rastlanmayan Halit Küçük'ün cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adnan Menderes Üniversitesi Adlı Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.


- Aydın

Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
09:54  Özgecan Aslan kimdir? Özgecan Aslan nasıl öldü?
09:05  Gökçen Paprika kimdir? Gökçen Paprika kaç yaşında, nereli?
11.02.2020 12:56:38