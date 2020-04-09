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Emekli öğretmen, ilaçlarını getiren sağlık ekiplerini görünce gözyaşlarını tutamadı

Bursa İnegöl Edebey Mahallesi'nde oturan emekli öğretmen Fahri Ümmetoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamadığı için ilaçlarını getiren sağlık ekiplerini karşısında görünce gözyaşlarını tutamadı.

09.04.2020 09:41 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:19

İnegöl 'e bağlı kırsal Edebey Mahallesi'nde bulunan bağ evinde, 77 yaşındaki eşi Şükrünaz ile birlikte yaşayan 82 yaşındaki emekli öğretmen Fahri Ümmetoğlu, sokağa çıkma yasağı nedeniyle ilçe sağlık ekiplerinden yardım istedi.

SEVİNÇTEN GÖZYAŞI DÖKTÜ

Ekipleri telefonla arayan Ümmetoğlu, mide rahatsızlığı nedeniyle kullandığı ilaçlarının bittiğini söyledi. Eczaneden ilaçları alan ekipler, Ümmetoğlu'nun evine geldi. Ekipleri kapıda karşılayan Ümmetoğlu, mutluluktan gözyaşı döktü.

Emekli öğretmen, ilaçlarını getiren sağlık ekiplerini görünce gözyaşlarını tutamadı

EKİPLERE BAL İKRAM ETTİ

İEkipleri görünce duygulanan Ümmetoğlu, "Allah hepinizden razı olsun. Allah sizlere uzun ömürler versin" dedi. İlaçların ücretini vermek istediğini söyleyen Ümmetoğlu, ücret alınmadığını öğrenince, ekiplere kendi ürettiği ballardan ikram etti.

Emekli öğretmen, ilaçlarını getiren sağlık ekiplerini görünce gözyaşlarını tutamadı
Emekli öğretmen, ilaçlarını getiren sağlık ekiplerini görünce gözyaşlarını tutamadı

Kaynak: DHA

Etiketler: İnegöl, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Emekli öğretmen, ilaçlarını getiren sağlık ekiplerini görünce gözyaşlarını tutamadı - Haberler

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